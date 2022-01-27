Erzurum'da çığ felaketi! Kar altında kalanlar var Validen yardıma gelenlere uyarı!

Erzurum’un Horasan ilçesinde ki Çayanyurdu mezrasında 2 kişinin üzerine çığ düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi. Validen yardıma gelmek isteyenlere uyarı yapıldı. 2020 yılında Van'da yaşanan çığ felaketinde yardıma gidenlerin üstüne çığ düşmüştü.

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ERZURUM'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında çığ düştü. 2 kişi kar altında kalırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolu açmak 5-6 saat sürer

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

Yardıma gelmek isteyenlere Vali'den uyarı: Yol kapalı gelmeyin!

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Yaklaşık 1 saat önce olayı Haber alır almaz tüm ekiplerimizi yönlendirdik. Yalnız yol da kapalı. Kar üstü araçları, kar motorlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz.

Herkes müdahale etmeye çalışıyor. Biz de varmak üzereyiz. Bu profesyonel bir çalışma. Arama kurtarma çalışması yaparken başka bir faciayla karşılaşmak istemiyoruz. Soğukkanlılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşımız iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyor ama bu profesyonel olarak yapılması gereken bir şey. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 3 ekip ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.