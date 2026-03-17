Erdoğan “Ömerler lazım” dedi… Peki o isimler nerede?

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın “Erdoğan’ı yormayalım” sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “yeni Ömerler” çağrısı yeniden konuşulurken, AK Parti’nin kuruluş dönemindeki kadrolar da gündeme geldi. Gazeteci Hadi Özışık, Mücahit Arslan gibi isimleri hatırlatarak parti içindeki liyakat ve vefa tartışmasına dikkat çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma, AK Parti içinde liyakat ve kadro tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Turan’ın özellikle “Bir kişinin nefsi için Erdoğan’ı yormayalım” sözleri, parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Bu tartışmaların merkezinde yer alan bir diğer konu ise AK Parti’nin kuruluş döneminde önemli roller üstlenen bazı isimlerin bugün aktif siyaset sahnesinde yeterince görünmemesi. Parti içinde geçmişte önemli görevler üstlenen isimler arasında gösterilen Mücahit Arslan gibi figürlerin yeniden hatırlatılması, “2002 ruhu” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Gazeteci Hadi Özışık ise yaptığı değerlendirmede Bülent Turan’ın konuşmasının sıradan bir mesaj olmadığını ifade etti.

Özışık, Turan’ın sözlerinin AK Parti içindeki bazı sorunlara dikkat çektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli ‘bize Ömerler lazım’ diyor. Ancak partide koltuğuna yapışan bazı isimler hem yeni kadroların önünü kesiyor hem de Erdoğan’ın yükünü azaltmak yerine artırıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kuruluş dönemindeki dava ruhuna vurgu yapan Özışık, “Mücahit Arslan gibi fedakâr ve vefalı isimler bu davanın önemli kadrolarıydı. Bu tür isimlerin yeniden hatırlanması ve parti içinde etkin hale gelmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özışık ayrıca yaklaşan seçim süreçlerine dikkat çekerek, parti içinde liyakatli kadroların önünün açılmasının önemine işaret etti.