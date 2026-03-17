POLİTİKA

Erdoğan “Ömerler lazım” dedi… Peki o isimler nerede?

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın “Erdoğan’ı yormayalım” sözleri siyaset gündeminde tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “yeni Ömerler” çağrısı yeniden konuşulurken, AK Parti’nin kuruluş dönemindeki kadrolar da gündeme geldi. Gazeteci Hadi Özışık, Mücahit Arslan gibi isimleri hatırlatarak parti içindeki liyakat ve vefa tartışmasına dikkat çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma, AK Parti içinde liyakat ve kadro tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Turan’ın özellikle “Bir kişinin nefsi için Erdoğan’ı yormayalım” sözleri, parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Bu tartışmaların merkezinde yer alan bir diğer konu ise AK Parti’nin kuruluş döneminde önemli roller üstlenen bazı isimlerin bugün aktif siyaset sahnesinde yeterince görünmemesi. Parti içinde geçmişte önemli görevler üstlenen isimler arasında gösterilen Mücahit Arslan gibi figürlerin yeniden hatırlatılması, “2002 ruhu” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Gazeteci Hadi Özışık ise yaptığı değerlendirmede Bülent Turan’ın konuşmasının sıradan bir mesaj olmadığını ifade etti.

Özışık, Turan’ın sözlerinin AK Parti içindeki bazı sorunlara dikkat çektiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli ‘bize Ömerler lazım’ diyor. Ancak partide koltuğuna yapışan bazı isimler hem yeni kadroların önünü kesiyor hem de Erdoğan’ın yükünü azaltmak yerine artırıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin kuruluş dönemindeki dava ruhuna vurgu yapan Özışık, “Mücahit Arslan gibi fedakâr ve vefalı isimler bu davanın önemli kadrolarıydı. Bu tür isimlerin yeniden hatırlanması ve parti içinde etkin hale gelmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özışık ayrıca yaklaşan seçim süreçlerine dikkat çekerek, parti içinde liyakatli kadroların önünün açılmasının önemine işaret etti.

Hadi Özışık'tan Netanyahu yorumu: Kanı bozuk olan varsa, onlara seslenmiştir
Hadi Özışık'tan Netanyahu yorumu: Kanı bozuk olan varsa, onlara seslenmiştir
İbrahim Kaboğlu: Mahkeme heyeti Taşkın Özer'in tutumunu “siyasal şov” olarak değerlendirdi
İbrahim Kaboğlu: Mahkeme heyeti Taşkın Özer'in tutumunu “siyasal şov” olarak değerlendirdi
Özgür Özel’in anlattığı hikâyeye duruşma şerhi! Hasan Basri Akdemir Hadi Özışık'a konuştu!
Özgür Özel’in anlattığı hikâyeye duruşma şerhi! Hasan Basri Akdemir Hadi Özışık'a konuştu!
Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video
Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video
CHP'li Özgür Karabat'ın İBB davasıyla ilgili açıklaması pes dedirtti! Atatürk'ün arkasına sığındı
CHP'li Özgür Karabat'ın İBB davasıyla ilgili açıklaması pes dedirtti! Atatürk'ün arkasına sığındı
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri!
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri!
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna'nın yıkıldığı an! Odasını girip masasında görünce...
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna'nın yıkıldığı an! Odasını girip masasında görünce...
Fatih Altaylı İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlayarak anlattı: Aileden biriydi
Fatih Altaylı İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlayarak anlattı: Aileden biriydi
Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi
Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi
İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...
İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...
Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
