İbrahim Kaboğlu: Mahkeme heyeti Taşkın Özer'in tutumunu “siyasal şov” olarak değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasının beşinci gününde, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ile mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginlik nedeniyle duruşma görülmeden ertelendi. Mahkeme başkanının, Özer’in sanık avukatlarının bulunduğu bölümde duruşmayı takip etmesine itiraz etmesi üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası dava bir sonraki güne bırakıldı.

“SİYASAL ŞOV”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yaşananların mahkeme heyeti ile milletvekilleri arasında ortaya çıkan bir gerilimden kaynaklandığını söyledi. Kaboğlu, mahkeme heyetinin Özer’in tutumunu “siyasal şov” olarak değerlendirdiğini, buna karşılık Özer’in ise bulunduğu yerden duruşmayı daha iyi takip edebildiğini belirterek yerini değiştirmek istemediğini aktardı.

Kaboğlu, taraflar arasında bir ara formül bulunması için girişimde bulunduğunu belirterek, “Eğer bugün Turan Taşkın Özer’i ikna edebilseydik ve mahkeme heyetiyle görüştükten sonra bir uzlaşma sağlanabilseydi duruşma başlayabilirdi. Belki ilerleyen saatlerde geçici bir çözüm de bulunabilirdi” dedi.