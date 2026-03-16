İbrahim Kaboğlu: Mahkeme heyeti Taşkın Özer'in tutumunu “siyasal şov” olarak değerlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasının beşinci gününde, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ile mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginlik nedeniyle duruşma ertelendi. İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, mahkeme heyetinin Özer’in tutumunu “siyasal şov” olarak değerlendirdiğini, taraflar arasında ara formül aransa da esneklik sağlanamadığı için duruşmanın başlayamadığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk davasının beşinci gününde, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ile mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginlik nedeniyle duruşma görülmeden ertelendi. Mahkeme başkanının, Özer’in sanık avukatlarının bulunduğu bölümde duruşmayı takip etmesine itiraz etmesi üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma sonrası dava bir sonraki güne bırakıldı.

“SİYASAL ŞOV”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, yaşananların mahkeme heyeti ile milletvekilleri arasında ortaya çıkan bir gerilimden kaynaklandığını söyledi. Kaboğlu, mahkeme heyetinin Özer’in tutumunu “siyasal şov” olarak değerlendirdiğini, buna karşılık Özer’in ise bulunduğu yerden duruşmayı daha iyi takip edebildiğini belirterek yerini değiştirmek istemediğini aktardı.

Kaboğlu, taraflar arasında bir ara formül bulunması için girişimde bulunduğunu belirterek, “Eğer bugün Turan Taşkın Özer’i ikna edebilseydik ve mahkeme heyetiyle görüştükten sonra bir uzlaşma sağlanabilseydi duruşma başlayabilirdi. Belki ilerleyen saatlerde geçici bir çözüm de bulunabilirdi” dedi.

Özgür Özel’in anlattığı hikâyeye duruşma şerhi! Hasan Basri Akdemir Hadi Özışık'a konuştu!
Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video
CHP'li Özgür Karabat'ın İBB davasıyla ilgili açıklaması pes dedirtti! Atatürk'ün arkasına sığındı
Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri!
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna'nın yıkıldığı an! Odasını girip masasında görünce...
Fatih Altaylı İlber Ortaylı'nın cenazesinde ağlayarak anlattı: Aileden biriydi
Trump bu soruya ne cevap vereceğini bilemedi! Gazeteciye "Çok sinir bozucu bir insansın" dedi
İlber Ortaylı'nın sela vasiyeti! Ölürsem sen oku demiş o imam Almanya'daydı ve...
Halk TV'ye şok! Gündemar anketi vs GENAR verileri: Hangisi gerçeği yansıtıyor?
Netanyahu, ölüm iddialarını video paylaşarak yalanladı
Hulusi Akar'dan İran'dan ateşlenen füzeler ile ilgili dikkat çeken açıklama
İran’dan ateşkes iddialarına yanıt: Biz asla talep etmedik
