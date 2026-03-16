Hadi Özışık'tan Netanyahu yorumu: Kanı bozuk olan varsa, onlara seslenmiştir

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun hayatta olduğunu göstermek için yayımladığı üçüncü video, TV100 ekranlarında tartışıldı. Program sırasında gazeteciler Barış Yarkadaş ile Hadi Özışık arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Yayın sırasında Barış Yarkadaş, Netanyahu’nun İran’da destekçisi olup olmadığına ilişkin bir soru yöneltti. Yarkadaş, “Netanyahu’nun İran’da bir tane dostu var mıdır?” ifadelerini kullandı.

Bu soruya yanıt veren Hadi Özışık ise, “Kanı bozuk olan varsa, onlara seslenmiştir.” sözleriyle karşılık verdi.

İki gazeteci arasındaki bu diyalog kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.