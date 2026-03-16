Özgür Özel’in anlattığı hikâyeye duruşma şerhi! Hasan Basri Akdemir Hadi Özışık'a konuştu!

Gazeteci Hadi Özışık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting meydanlarında dile getirdiği iddiaları gündeme taşıdı. Özışık, duruşmayı takip eden gazeteci Hasan Basri Akdemir’in aktardığı notların bazı söylemlerle örtüşmediğini belirtti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili dava sürecinde meydan konuşmaları ile duruşma salonunda dile getirilen bilgiler arasındaki farklar tartışma konusu oldu.

Özışık’ın aktardığına göre Akdemir, miting meydanlarında dile getirilen bazı anlatımların duruşma dosyasındaki bilgilerle birebir örtüşmediğini belirtti. Akdemir’in değerlendirmelerine göre kamuoyuna “itirafçı” olarak aktarılan kişinin dosyada böyle bir konumda olmadığı ve iddiaların hukuki niteliğinin farklı şekilde değerlendirildiği ifade edildi.

Özışık, yayınında bu duruma dikkat çekerek, “Meydan konuşmalarında anlatılan hikâyeler alkış alabilir ancak gerçekler duruşma salonunda ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir’in duruşma notlarına göre tartışmanın merkezinde yer alan rakamların doğrudan bir yolsuzluk iddiası değil, farklı bir finansal değerlendirmeye dayandığı yönünde yorumlar da dile getirildi.

Özışık ayrıca medyada dava sürecine ilişkin yeterli takip yapılmadığını savunarak, özellikle duruşma salonunda yaşanan gelişmelerin kamuoyuna yeterince aktarılmadığını belirtti.

Programında hem siyasi söylemleri hem de dava dosyasındaki iddiaları değerlendiren Özışık, gazetecilerin bu tür süreçleri yerinde takip etmesinin önemine dikkat çekti.

“Siyasetçiler meydanlarda farklı bir dil kullanabilir ancak gazetecilerin görevi dosyanın gerçeklerini takip etmek ve kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştırmaktır” diyen Özışık, tartışmanın bu yönüyle ele alınması gerektiğini ifade etti.