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Meclis'te 28. yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalmadı

Meclis'te 28. yasama dönemi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdi Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28’inci yasama dönemi bugün başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreninin bir bölümünü kendisine ayrılan locadan takip etti.Erdoğan'ın salona giriş yaptığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. İlk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katıldı.

Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı, yemin töreninin bir bölümünü kendisine ayrılan locadan takip etti.

Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin törenini bir süre izledikten sonra Meclis'ten ayrıldı.



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