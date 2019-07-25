Erdoğan: Hakan Atilla bizim evladımızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Muhammed ile yaptığı ortak basın toplantısında eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla için "O bizim evladımız. Onu sahiplenmeyeceğiz de, kimi sahipleneceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Muhammed'i kabul etti. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki ülkenin özellikle savunma sanayisi konusunda işbirliği yapacağını duyurdu. Malezya Başbakanı Muhammed de kendisine verilen Cumhuriyet Nişanı'ndan dolayı teşekkür etti.

Bu adımları atacağız

Soru-cevap kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Pakistan'la birlikte İslam dünyasına liderlik yapması hakkındaki soruya "Atılması gereken adımlar neyse, bu adımları atacağız" yanıtını verdi. Muhammed ise aynı soruyu, "Pakistan, Türkiye ve Malezya'nın birlikte davranması önerisinde bulundum" diye cevapladı.

Rusya'nın vize kararı

Erdoğan, Rusya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırmasına ilişkin, "Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir." diye konuştu.

Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz

Cumhurbaşkanı, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'den Türkiye'ye gelmesi hakkında da "Her türlü girişimleri yaptık. Mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan, Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu. Bundan sonraki sürece yönelik, kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde 'Dinlen tatilini yap, Külliye'de bekliyorum. Ziyaretimize gel, ne yapacağımızın kararını ver' dedik. O bizim evladımız. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz" ifadelerini kullandı.