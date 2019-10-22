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Emre Belözoğlu acı gerçeği itiraf etti

Kırık kaburgasıyla Denizli maçında Vedat Muriç'e asist yapan çıkan Emre Belözoğlu, "Kaburgamdaki kırık nedeniyle 1 ay daha acı içinde oynayacağım." dedi.

Emre Belözoğlu 39 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe’nin bu sezonki en önemli ismi. Sahada olduğu her an kusursuza yakın bir performans sergiliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı- Lacivertli forma için hiçbir zaman fedakârlıktan kaçınmayan Kaptan, kırık kaburgasına, “En az 1 ay oynayamaz” yorumlarına rağmen Denizlispor deplasmanında sahaya çıktı. Asistini yaptı, yine takımın en iyilerinden biri oldu. Yıldız futbolcu, karşılaşma sonrasında konuştu.

''Seri yakalamalıyız''
“Şampiyon olmak istiyorsak deplasman maçlarını mutlaka kazanmalıyız.'' diyen Emre, ''Denizli sınavı da bizim için hayati öneme sahipti. Çok değerli 3 puanla ayrıldık. Ben ve arkadaşlarım Denizli’de büyük bir mücadele verdik. Rakibimizin durumu da çok kötüydü. Haftalardır kazanamıyorlardı. Karşımıza yeni bir hoca ile çıktılar. Bunun verdiği motivasyonla büyük bir mücadele sergilediler. Ancak kazandık ve zirveden kopmadık. Milli araya kadar oynayacağımız Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını kazanıp iyi bir seri yakalamalıyız.” şeklinde konuştu.

"Çok büyütülecek bir durum değil, kırık var..."
Sakatlığının devam ettiğini belirten Emre, “Evet, kaburgamdaki kırık nedeniyle 1 ay daha acı içinde oynayacağım. Ancak sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Onların da hakkını teslim etmek lazım. Kırığa rağmen, müthiş önlemler aldılar. Maç içinde rakibimin yaptığı hamlede çok şanslıydım. Allah’tan kırığın üstüne gelmedi. Alt bölgeden aldığım darbe bile uzun süre yerde kalmama neden oldu.” dedi.

''Vedat bu ilgiyi hak ediyor''
Vedat Muriç'ten övgüyle bahseden Emre, “Vedat Muriç müthiş bir golcü. Avrupa’nın dev takımlarının radarında olması sürpriz değil. Bu ilgiyi hak ediyor. İnanıyorum ki, Sarı- Lacivertli formaya uzun yıllar hizmet edip, başarılarında pay sahibi olacak. Diğer arkadaşlarım da ondan aşağı kalmıyor. Takıma katkı sağlamak için büyük fedakârlıklarda bulunuyorlar.” ifadelerini kullandı.

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