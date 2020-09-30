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Emir Elidemir sevgilisi var mı aile hikayesi herkesi üzmüştü

Masterchef Türkiye'nin sosyal medyada en çok takip edilen ve daha ilk bölümden büyük hayran kitlesine sahip olan yarışmacısı Emir Elidemir hayatı ile merak konusu oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Eleme adayı olarak Esra'yı potaya sokan Emir kimdir, sevgilisi var mı?

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Bu hafta kırmızı takımda yarışan ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir Masterchef'in sosyal medyada en popüler olan yarışmacılarından biri. Emir Elidemir'in ailesi ve hayatı merak konusu oldu. Babası Hasan Elidemir'i yakın zamanda kaybeden Masterchef Emir'in babası hakkında söyledikleri ekran başındakileri duygulandırmıştı. Peki 60 yaşında alkol tedavisi görürken yaşamını kaybeden eski futbolcu Hasan Elidemir kimdir, ölüm nedeni ne?

Hasan Elidemir kimdir?
İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Alkol sorunu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Elidemir'in Balıkesir'de bir otel odasında baygın halde bulunduğu ve özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Emir Elidemir kimdir: 31 Ağustos 1994’te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.

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