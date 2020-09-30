Erzincan'da vahşet! Hayvanlar can çekişe çekişe öldü

Can çekişen ata ot ve su vererek hareket etmesini sağlayan duyarlı vatandaş, atın gözlerini kargaların oymaması için yetkililer gelene kadar başında saatlerce bekledi.

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Olay, Erzincan’ın Keklikkayası Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Nazir Tanrıverdi, ahırını tavuk beslemesi için R.K. isimli kişiye kiraya verdi. Ancak R.K.'nın ahıra bıraktıktan sonra bakmadığı 300 tavuk telef olurken, can çekişen atı ise Özgür Tanrıverdi fark etti. Ahırda bulunan atın bakımsızlıktan can çekiştiğini gören Tanrıverdi, ot ve su vererek hareket etmesini sağladığı atın gözlerini kargaların oymaması için yetkililer gelene kadar başında saatlerce bekledi.



Ali Nazir Tanrıverdi, “Ahırımı kiraya verdim, adam getirdi tavuğunu ve atını içeri doldurdu. Gelip bakmadı, hepsi kırılmış. Atta ölüyor, mahkemeye verdim. Mahkemeden celpte gelmedi. Ben mağdur oldum. Arazimi kiraya verip gideceğim ama beni mağdur etti” diye konuştu.







"300 tane tavuk ölmüş"

Can çekişen atın başında bekleyen köy sakinlerinden Özgür Tanrıverdi (38) ise, “At bu hale bakımsızlıktan gelmiş. Vatandaşın birisi geliyor, komşumuzun ahırını kiralıyor. İçeride bir sürü tavuk var, at var fakat 10-15 gün buraya uğramamış. Bizde veteriner arkadaşa gösterdik bu atı, açlıktan bu hale gelmiş bu hayvan. Günlerce içeride kapalı kalmış. Biz de geldik bir şeyler verdik ama şu anda can çekişiyor. Böyle olmaması lazım, ilgili kişi kimse eğer bir şekilde cezalandırılmalı. Şimdi oradan da kokudan geçilmiyor. 300 tane tavuk ölmüş, leşler üst üste. Adam ölülere sahip çıkmıyor." dedi







"Bırakıp gidemiyorum"

Konuşmasının devamında Tanrıverdi "Canlıya sahip çıkmayan zaten ölüye de sahip çıkmaz. Endişeliyiz. Şimdi bu atla ilgileniyorum, üstüm başım berbat oldu. Bırakıp gidemiyorum. Kargalar gelip gözlerini kakmaya çalışıyor. Sabahtan beri buradayım, başında bekliyorum. Şimdi belediyeyi aradım, gelip alacaklar” diye konuştu.



Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, telef olan tavukların bulunduğu ahırda incelemede bulundu.