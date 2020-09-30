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Marmaris'te yaşandı! Sahte para ile tatil yapan İskoç turist tutuklandı

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde sahte para ile beş yıldızlı otelde tatil yaptığı belirlenen ve kaldığı otel odasında 3 bin 540 Pound sahte para ve uyuşturucu madde bulunan İskoçya uyruklu David T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Marmaris’te taksi şoförlüğü yapan Mert Durmaz, taksisine binen İskoç turistin verdiği 20 Pound'u bozdurmak için bankaya gitti. Banka görevlisi paranın sahte olduğunu söyleyince Durmaz, Marmaris Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri savcılıktan aldığı arama kararı sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, sahte parayı veren turistin David T. olduğunu belirledi. İskoç turistin Siteler Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde kaldığının tespit edilmesinin ardından otel odasında arama yapıldı.

Tablonun arkasına gizlemiş!

İskoç turistin kaldığı otel odasında yapılan aramada odada asılı tablonun arka bölümüne gizlenmiş vaziyette 177 adet sahte 20 Pound (sıralı seri) olmak üzere toplam 3 bin 540 Pound ve yaklaşık ağırlığı 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. İskoç turist sahte paraları İskoçya’da 800 pound karşılığında aldığını belirtti.

Tutuklandı

David T., sahte para bulundurmak ve piyasaya sürmek ile uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından Marmaris Adliyesine sevk edildi. David T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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