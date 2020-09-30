BIST 1.138
DOLAR 7,78
EURO 9,11
ALTIN 474,03
HABER /  YEREL
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Beyoğlu'nda 'kaçan kuş' ısrarı 14 yaşındaki Yiğit'i yaraladı

Demirören Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda 14 yaşındaki çocuk, evden kaçan kuşunu yakalamak için ısrar etti. Önce bir ağaca tırmanıp ardından fabrikanın çatısına çıkan talihsiz çocuk, 6 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Abone ol

Hasköy'deki olay saat 13:00 sıralarında yaşandı. Şaban Deresi Sokak'ta bulunan evden muhabbet kuşu kaçan 14 yaşındaki Yiğit Berat Yetiş dışarıda ağaca konan kuşunu yakalamak için bir merdiven yardımıyla ağaca tırmandı.

Buradan da kaçan kuş evin karşısındaki eski bir fabrikanın çatısına kondu, daha sonra çatıya çıkan çocuk, kuşa doğru yürüdüğü sırada çatının çökmesi sonucu 6 metre yükseklikten fabrikanın içine düştü. Yaralı çocuk kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yiğit Berat Yetiş daha sonra sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çocuğu komşusundan çıktığı için sevinen kadınla ilgili yeni gelişme Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Varlık Fonu dış borçlanma için 3 bankayı yetkilendirdi
AK Parti'den iki kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Peskov: Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamalarını onaylamıyoruz
CHP'den ayrılan Özlem Ağırman yeni parti kuruyor! Muharrem İnce detayı dikkat çekti
İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a yanıt: Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:Muhittin Böcek iyileşme yolunda
ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da vahşet! Hayvanlar can çekişe çekişe öldü
Masterchef Didem nereli kaç yaşında Didem Devay kimdir?
En fazla vaka ABD'de! Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 844 bini aştı
Fahrettin Koca'dan dikkat çeken izolasyon uyarısı
Samsun'da araya giren kızını bıçakladı! Cani baba tutuklandı
Kurallara uyan yok! Gaziantep'te koronavirüs cezası yağdı
Yorumlar