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İlham Aliyev, barış için tek şart koştu: Ermenistan ordusunun geri çekilmesi

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşanan sert çatışmalarla ilgili "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." ifadelerini kullandı.

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Ermenistan'ın saldırılarında yaralananları ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz kendi toprağımızda savaşıyoruz. Ermenistan topraklarımızdan çıkarsa hemen barış sağlanacak. Tek şartımız var, topraklarımızdan çıkıp defolmalılar" diye konuştu.

"Tek şartımız var"

Aliyev, "Ermenistan halkı, evlatlarını Azerbaycan toprağına göndermesin. Bizim Ermenistan halkı ile bir sorunumuz yoktur. Bizim davamız hak davasıdır. Ermenistan işgal siyasetine son vermelidir. Ermenistan topraklarımızdan çıkarsa hemen barış sağlanacak. Tek şartımız var, topraklarımızdan çıkıp defolmalılar" diye konuştu. 

Karabağ bizim ezeli, tarihi toprağımızdır. Biz kendi topraklarımızda savaşıyoruz.

"Sivil yerleşimlerimizi vuruyorlar"

"Ben ilk gün sivillerin hedef alınmaması için talimat verdim" diyen Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili olarak, "Sivil yerleşimlerimizi vuruyorlar, her gün kayıp sayımız artıyor" dedi. 

"Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanımızdadır"

Bu dönemde Azerbaycan'ın yanında olan kimseyi unutmayacaklarını vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin desteğine dikkat çekerek, "Bana Türkiye'deki kardeşlerimizden destek mektupları geliyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye yanımızdadır" ifadelerini kullandı. 

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