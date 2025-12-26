Emekli memur zammını kesinleştirecek 2025 enflasyonu kaç olur? Merkez Bankası anketi

TÜRKİYE 2025 yılına vedaya hazırlanırken emekli ve memur zam oranı için kritik önemdeki enflasyon rakamı merak konusu. Merkez Bankası Aralık ayı enflasyon beklentisinin ardında 2025 yılı enflasyon beklenti anketini yayınladı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle ve piyasa katılımcıları ile yaptığı ankete göre 2025 yılı enflasyonu için düşüş var. Aralık ayı enflasyonu için tahminler ise yüzde 1,08.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi sonuçlarını paylaştı.

-Merkez Bankası enflasyon anketine göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisini 0,14 puanlık sınırlı bir azalışla yüzde 23,35 seviyesinde oldu.

-İş dünyasını temsil eden reel sektörün beklentisi ise yüzde 34,80 olarak kayda geçti.

-Reel sektör temsilcilerinin 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise bir önceki aya oranla 0,90 puan azaldı.

ENFLASYON DÜŞECEK DİYENLER...

Gelecek 12 aylık süreçte enflasyonun gerileyeceğini düşünenlerin oranı, bir önceki aya göre 0,30 puan daha azalarak yüzde 24,53 seviyesine düştü.

EMEKLİ MEMUR ZAMMINI BELİRLEYECEK ARALIK ENFLASYONU TAHMİNİ NE? Emekli ve memur zammını kesinleştirecek olan en kritik veri Aralık 2025 enflasyon. Merkez Bankası'nın anketine göre geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. *Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen emekli zam oranı yüzde 11,20. Merkez Bankası beklenti anketindeki rakam tutarsa emekli ocak ayı zam oranı yüzde 12.28 olacak.

TCMB'nin, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,4245'ten 43,0587'ye, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 50,6169'dan 51,0809'a yükseldi.