Sahte bal markaları ifşa listesi! Bu sucuk ve köfteyi almayın içinde meğer...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit-tağşiş listesinde çok sayıda ürün yer aldı. Denetimlerde bazı baharatlarda yasaklı boya, bir çok bal ürünlerinde taklit ve tağşiş, manda yoğurdunda ise etiketine aykırı şekilde inek sütü kullanımı tespit edildi. Sadece bu kadar değil. Lahmacundan kalp çıkarken, köfte ve sucuk ise kanattan yapılmış. Tarım Bakanlığı ifşa listesindeki markalara bakın ve sakın almayın!
Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği gıda markaları listesinde bu kez her türden ürün var. Sucuktan, köfteye, kebaptan yoğurda kadar bir çok ürün sakıncalı çıktı. Listenin büyük bir kısmını ise sahte bal markaları kapladı. Tarım Bakanlığı bu ürünleri markalarıyla birlikte yayınladı. Market alışverişleriniz için bu markaları not ve asla evinize sokmayın. İşte bakanlığın yayınladığı yeni liste:
-HANAY TİCARET-ÜRYANİ CEYLAN- PEKMEZ (ŞEKER VAR)
-GENÇADA GIDA LİMİTED ŞİRKETİ- MANDA KAYMAK (İNEK SÜTÜ ÇIKTI)
-KARADENİZ GURME ET VE SÜT ÜRÜNLERİ - TERAYAĞINDA SÜT HARİCİ YAĞ BULUNDU
-LOKMAN MERMERTAŞ (NEHİR YIGURT) NİŞASTA ÇIKTI
-TOSUN KÖFTE - KANATLI ETİ ÇIKTI
SUCUK, KÖFTE LAHMACUNDA KANATLI ETİ ÇIKAN MARKALAR
-ZİRVE SUCUK VE PASTIRMA- MARKA İNCİ ÇİFTLİĞİ
-ELİF YEMEK HİZMETLERİ- DANA KÖFTE
-GAZİANTEP BİLOCAN KEBAP PİDE DÖNER LAHMACUN
-HACIOĞLU KASAP
-GÜLER ETLİEKMEK VE DÖNER SALONU-MEHMET GÜLER
-GÜLER ETLİEKMEK VE DÖNER- ETLİ EKMEKTE KANAT ÇIKTI
-ÖZDEN DEĞİRMENCİ- SUMAK- Gıda Boyası Tespiti
-ERKAN EGEMEN BAHARATLARI-PUL BİBER'de domates çıktı
-DEFNE BAHARAT- BY AKTAR KEKİK- Yabancı Madde bulundu.