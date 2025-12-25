Cem Küçük canlı yayında bomba kulisi patlattı! Emekli maaşları...
Asgari ücret 28 bin lira olurken emekli maaşı 19 bin lira civarında kaldı. Aradaki fark ve emekli maaşına gelecek zam son günlerin gündemi haline geldi. Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşı için aldığı çok çarpıcı kulis bilgisi vererek emekliye ciddi artış için tarihi açıkladı.
2026 yılı net asgari ücret 28.075 lira olarak belirlendi. Ortalama 16–17 bin TL olan emekli maaşı, zamlarla beraber 20.000 TL bile olmayacak. Aradaki farkın giderek açıldığı gözlemleniyor. Peki şimdi ne olacak? Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşı için aldığı çok çarpıcı kulis bilgisini paylaştı. Küçük, emekli maaşına ciddi artış beklediğini söyledi ve kritik tarihi açıkladı.
EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA BİR EŞİTLEME OLUR MU?
Geçtiğimiz beş ayın aylık enflasyon artışlarına göre Temmuz ayında aylık enflasyon %2,6 arttı. Ağustos’ta %2,4’lük bir yükseliş vardı. Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artış gördük; %3,23. Ekim ayında da Eylül kadar olmasa da yüksek sayılabilecek %2,55’lik bir artış yaşandı.
Kasım ayı ise beklentilerin altında geldi; %1’in de altında, %0,87 olarak açıklandı. Aralık ayı TÜFE verisi sonrasında SSK-Bağ-kur emekli zammı için belirlenen kesin tutar ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranı ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor.
Gazeteci Cem Küçük, ekonomistlerin genel kanaatinin "Kasım, Aralık ve Ocak ayı enflasyonları mevsimsel etkiler nedeniyle görece düşük gelecek. Aralık ayı enflasyonunun %1 civarında, belki biraz üzerinde gelmesi bekleniyor. Ağırlıklı tahmin %1,1. Eğer bu şekilde gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon farkı %12,23 olacak. Yani zam oranı %13’ü bile bulmayacak" yönünde olduğunu söyledi.