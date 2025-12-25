Cem Küçük canlı yayında bomba kulisi patlattı! Emekli maaşları...

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARINDA BİR EŞİTLEME OLUR MU?

Geçtiğimiz beş ayın aylık enflasyon artışlarına göre Temmuz ayında aylık enflasyon %2,6 arttı. Ağustos’ta %2,4’lük bir yükseliş vardı. Eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artış gördük; %3,23. Ekim ayında da Eylül kadar olmasa da yüksek sayılabilecek %2,55’lik bir artış yaşandı.