Şekerbank CDP değerlendirmesinde üç kategoride A skoru aldı

Şekerbank, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP)'nin "İklim Değişikliği", "Su Güvenliği" ve "Ormansızlaşma" programlarında liderlik seviyesi "Global A Listesi"ne girdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınmayı iş modelinin merkezine alan Şekerbank, iklim, su ve doğa başlıklarını entegre biçimde ele alan yaklaşımıyla CDP değerlendirmelerinde üç kategorinin tamamında en üst seviyeye ulaştı.

Banka, CDP değerlendirmesine katılan yaklaşık 23 bin şirket arasında üç başlıkta da en üst skoru alan dünyadaki sayılı kurumlar arasında yer aldı. İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kategorilerinde geçen yıl elde ettiği "A" notlarını koruyan Şekerbank, bu yıl ilk kez raporlanan Ormansızlaşma kategorisinde de aynı skorun sahibi oldu.

CDP'nin İklim Değişikliği kategorisinde, bankanın kredi portföyünün neredeyse tamamını kapsayan risk ve fırsat analizleriyle düşük karbonlu ve iklim dirençli dönüşümü destekleyen uygulamaları öne çıktı.

Su Güvenliği alanında ise tarım sektöründe kuraklık ve fiziksel iklim risklerine odaklanan analizler, modern ve verimli sulama yatırımlarını teşvik eden finansman çözümleriyle desteklendi.

Banka, Ormansızlaşma kategorisinde de Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) ile doğa esaslı kredi politikalarını bütüncül biçimde uygulayarak en yüksek notu aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Fatma Nur Çetinel, CDP'nin üç ana çevresel kategorinin tamamında "A" notu almasının, bankanın doğa ve iklim odaklı stratejik yaklaşımının uluslararası ölçekte teyit edilmesi anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak, özellikle tarım ve KOBİ odaklı finansman çözümlerimizle çevresel etkilerin azaltılmasına ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne somut katkı sunmayı sürdüreceğiz. İklim, su ve doğa odağında attığımız her adımı, uzun vadeli kalkınma vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz."