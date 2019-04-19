Ekrem İmamoğlu'ndan veri açıklaması 'Bu talimatlar olacak'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, konuştu. "Daha birçok tedbirimiz olacak" dedi.

İmamoğlu, belediyede CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye binasındaki kokteyl salonunda, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile gelen İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'li meclis üyeleriyle ilk toplantılarını gerçekleştireceklerini söyleyen İmamoğlu, sürecin çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti.

Bütün İstanbulluların beklentisinin, bu şehirde; barışın, huzurun, birleşmenin, buluşmanın ve birbirlerini sevmenin olduğunu aktaran İmamoğlu, "Dolayısıyla burada bulunan her arkadaşımızın çok çok önemli mesuliyetleri var. Bu süreç, 'Ben ne yapabilirim? Nasıl katkı sunabilirim. Bir arkadaşımın hatasını nasıl telafi edebilirim?' anlayışıdır. Burada kişisel ego, hedefler, tavizler ya da beklentilerin sona erdiği bir andan bahsediyoruz." diye konuştu.

Dijital veri talimatı vermişti İmamoğlu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istemişti

16 milyona söz verdim

Önerilere ve uyarılara rağmen kişisel hedefleri, beklentileri ve egoları için çalışacak kişilerin kendi yol haritasında ve partisinde yer almayacağını dile getiren İmamoğlu, "Zira bunun takipçisi olacağıma dair, mücadelesini verdiğime dair, 16 milyon karşısında defalarca söz verdim. Hak yemem, hakkımı yedirtmem." ifadelerini kullandı.

Mecliste azınlık sorun değil

Mecliste CHP'lilerin çoğunlukta olmamasını, dezavantaj olarak görmediğini anlatan İmamoğlu, "Bunu demokrasi adına bir fırsata çevirebilmenin ruhunu hepimizin yaşaması ve hissetmesi lazım. Bu mümkün. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünün başlangıç yeri yerel yönetimlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu belediyede CHP'li meclis üyeleriyle bir araya geldi.

CHP'lilere mesaj kucaklamanızı istiyorum

CHP'li meclis üyelerine, belediye çalışanlarına kucak açmayı tavsiye eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu çatı altında çalışan herkesin elini sıkmanızı, kucaklamanızı, sarılmanızı istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı çatısı altında çalışan on binlerce insan, bu şehrin bir insandır. Bu halkın bir ferdidir. Bu toplumun bir yaşayanıdır. Dolayısıyla söylediğimiz sözün temsilcileri olarak sizlerin onları kucaklaması, benim kucaklamam demektir. Sizler kucaklarsanız, sıcaklığı hissetirirseniz, 'Kardeşim sen alın teri döküyorsun. Buraya sana hükmetmeye değil, beraber İstanbul'a hizmet etmeye geldik' derseniz, bizim anlayışımızı, sıcaklığımızı onlara hissettirmiş olursunuz."

"Daha birçok tedbirimiz olacak"

Bir gazetecinin, belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin sorusu üzerine İmamoğlu, bu tür talimatların olacağını söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Daha birçok tedbirimiz olacak. Bunlar mahalli düzeyde olabilir. İnsan kaynakları tespiti düzeyinde olabilir. İştirakler düzeyinde olabilir. Şu an tek tek bunları sıralamaya vakit yetmez. Zira uzman ekiplerimiz çalışıyor. Basına sızıyor, görüyorum. Çok da önemli değil. Belki sızmaması gerekir ama bizim için şeffaflık ana prensip olduğu için orada bir şey yok. Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır."

Açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, meclis salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen CHP meclis grubu toplantısına katıldı.