Ekrem İmamoğlu CHP'nin resmi sistesinde İBB Başkanı olarak eklendi Çok tartışılacak bir adım daha

CHP Genel Merkezi, YSK’nın kesin olmayan sonuçlarına yarışı önde götüren Ekrem İmamoğlu'nu, partinin resmi internet sitesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yazarak çok tartışılacak bir adım attı.

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı nihai karar herkes tarafından merakla beklenirken Ekrem İmamoğlu için CHP'den dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Yüksek Seçim Kurulu henüz kesin sonucu açıklanmadı ancak parti, resmi internet sitesindeki Yerel Yönetimler/Büyükşehir Belediye Başkanları bölümüne Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilk sıradan ekledi.

İşte sitedeki o ibare;

Gözler YSK'da

İstanbul'da seçimin nihai sonucu için Maltepe'deki geçersiz oyların sayımı bekleniyor. Maltepe'deki sayım tamamlanınca, birleştirme tutanaklarının oluşturulması ile YSK da İstanbul için kararını verecek.