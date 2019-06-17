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Ekrem İmamoğlu canlı yayında söyledi Sayıştay yalanladı

Ekrem İmamoğlu canlı yayında söyledi Sayıştay yalanladı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB hakkındaki iddialarına dayanak gösterdiği Sayıştay raporlarıyla ilgili Sayıştay yazılı açıklama yaptı.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu dün akşam gerçekleşen canlı yayında Sayıştay raporunda yer alan bilgiler olduğunu iddia ederek açıklamalarda bulundu. Acıklamada "2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır’’ denildi.

Sayıştay tarafından yapılan yazılı açıklama şöyleydi:

‘’Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.

Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır. 

Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır.

Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay'ın saygınlığını da zedelemektedir. 

Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’

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