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Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye binasında konuştu

Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye binasında konuştu

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Belediye Binası'nda konuştu. İmamoğlu şeffaflık adına radikal kararlar alacaklarını söyledi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki Büyükşehir Belediye binasına gitti. Burada konuşma yapan İmamoğlu şeffaflık vurgusunda bulundu.

İmamoğlu'nun konuşması şöyle:

"Bugün bütün çalışma arkadaşlarımızla kadromuzla Bismillah diyoruz çok işimiz var İstanbul’un bir çok konus var tespit ettiklerimiz var edeceklerimiz var. Büyükşehir'in hafızasını dinleyeceğiz. Bu güne kadar buradaki çalışma arkadaşlarımızın görüşleri çok çok önemli.

Siyaset katmadan çalışacağız
İçine siyaset katmadan kentin insanına fayda verecek hangi bilgi ve becerileri varsa biz buna talibiz bu anlayışla bu güzel ve tarihi kurumdaki insan kaynaklarında yararlanacağımzı herkes bilmeli. Farklı bir anlayışa başlangıç yapacğız.

O günlerin bittiği gündür
Bizden olanlar ve olmayanlar gibi bir durumun bittiği gündür bugün. Kucaklamanın tek bir felsefesi var biz kucaklarken çalışma arkdaşalarımız aynı güzelikte aynı samimiyet bizi kucaklasınlar istiyoruz. Bu kucaklamanın tek bir faydası var milletimiz. Kişiye hizmette bizden talimat almayacaklar. 

İnsanlar gerginlikten bıktı
Bizden hiç kimse partizan bir dil beklemesin biz şehre barış getiryoruz bunu lafla yapamazsınız. Toplum da bunu istiyor insanlar gülüyor. Millet gerginilikten usanmış.

Binaya da şeffalık gelecek
Halkla uzaklaştığımda verimli olamayamacağımı düşünüyorum ve bu nedenle bina da bunun sağlanması için çalışıyoruz.  Biz tüm şeffaflığı ile herşeyi konuşurken vatandaş bilgilensin ve faydalansın istiyoruz.

Radikal kararlar alınacak
Milyonlarca insanla  bağ kurma tekonolojisi var bunu neden fırsat olarak kullanmayalım. İstanbul'un yerel demokrasi uygulaması dünyaya örnek olabilir. Son derece radikal kararlar alacağız şeffalık adına. Günün sonuna bu şehirde mutlak şeffaflık olacak."

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