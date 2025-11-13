BIST 10.629
Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye döndü!

Efsane futbolcu Fenerbahçe'ye döndü!

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademisi bünyesinde 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' olarak göreve başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki futbol adamının yeni görevine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

TUNCAY ŞANLI'YA GÖREV

"Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, futbol akademimiz bünyesinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, futbol akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Fenerbahçe'den Tuncay Şanlı için hoş geldin paylaşımı yapılırken, "Evine tekrar hoş geldin Tuncay Şanlı!" ifadeleri yer aldı.

