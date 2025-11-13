BIST 10.629
Ümit Milli Takım’da sakatlık değişikliği

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın Ukrayna ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryasporlu Emre Demir’in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını ve yerine Suudi Arabistan temsilcisi Al Akhdoud forması giyen Burak İnce’nin dahil edildiğini açıkladı.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın Ukrayna'yı konuk edecek Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sakaryaspor'da oynayan Emre Demir, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı.

Emre Demir'in yerine Suudi Arabistan ekibi Al Akhdoud forması giyen Burak İnce, aday kadroya dahil edildi.

