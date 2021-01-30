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Edirne'de 7 kilometrelik kovalamaca! Polis yakalayıp ters kelepçeyle gözaltına aldı

Demirören Haber Ajansı

EDİRNE'de kavgaya karışmalarıyla silahla havaya ateş açan 2 şüpheli, 7 kilometrelik polis kovalamacası sonucu yakalanarak ters kelepçeyle gözaltına alındı.

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Edirne'de Çavuşbey Mahallesi'nde kavga ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen ekipler, herhangi bir kavgaya rastlamadı. Bu sırada mahallede inceleme yapan ekipler kavgaya karışıp, havaya ateş ettiği iddia edilen 2 şüphelinin plakasız motosikletle kaçtığını gördü.

Ekiplerin, kaçan motosikletin peşine düşmesiyle, şüpheli ve polis arasında kovalamaca başladı. Tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren şüpheliler, yaklaşık 7 kilometrelik kovalamacanın ardından İl Özel İdaresi kavşağında yakaladı.

Yere yatırılıp ters kelepçeye gözaltına alınan 2 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ekipler, şüphelilerin üzerinde ve motosiklette yaptığı aramada, herhangi bir silaha rastlamadı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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