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Japonya'da bu olaya kimse inanamıyor! Ölen annesini 10 yıl dondurucuda sakladı

İhlas Haber Ajansı

JAPONYA'da akıl sır ermeyen bir olay yaşandı. Bir kadının, ölen annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladığı ortaya çıktı. O kadın yakayı bakın nasıl ele verdi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini dondurucuda saklayan bir kadın, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 48 yaşındaki Yumi Yoshino, Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu. Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.

Daireye gelen temizlik görevlisinin cesedi bulmasıyla ortaya çıkan olayın ardından şüpheli, Tokyo yakınlarındaki Chiba'da kaldığı otelde dün yakalandı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, "Evden taşınmak istemediğim için sakladım" dediği belirtildi.

Donmuş cesette darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, şahsın kesin ölüm nedeni ve zamanının da tespit edilemediği kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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