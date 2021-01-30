Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' skandalına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi'ndeki skandala yönelik 'Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir' açıklamasını yaptı.

Abone ol

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Fuat Oktay, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir."

"Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."