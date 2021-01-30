BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  GÜNCEL

Kabe fotoğrafının yere serilmesinde 2 kişiye tutuklama talebi

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, diğer 2 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Abone ol

Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheliye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Boğaziçi Üniversitesi önünde dini sembollere hakaret edilmesi olayıyla ilgili olarak resen başlatılan soruşturma kapsamında dört şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur.

Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabe fotoğrafı soruşturmasına ilişkin açıklama yapmış; "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CDU genel başkanıyla telefonda görüştü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Ocak 2021)
Irak'ta korkutan patlama: 20'den fazla kişi yaralandı
Bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı yediler
Vladimir Putin ve İlham Aliyev'den Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne dair görüşme
Bülent Serttaş eşi Selvi Serttaş kimdir kaç yaşında?
ABD'de kongre baskınındaki isyancılara bağış yapmıştı! Otel odasında İntihar etti
Beşiktaş Cenk Tosun transferi için Everton ile anlaştı
Muazzez Ersoy'un ilk eşi kimdir oğlu Ender Diril'in babası kimdir?
Aydın'dan kahreden haber: 10 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
Yorumlar 7 yorum