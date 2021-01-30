Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25.865'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere 6 bin 871 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 470 bin 901'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 100 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e, ağır hasta sayısı ise bin 692'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.