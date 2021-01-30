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Bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı yediler

Çin'in güneybatısında kalan Yünnan bölgesindeki bir havalimanında uçağa biniş sırasında ekstra bagaj ücreti ödemek istemeyen kişiler, duruma ilginç bir çözüm buldu

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Yünnan'ın başkenti Kunming'deki havalimanında yaşanan olayda dört kişi, şehre düzenledikleri iş seyahatinde 30 kilogram portakal satın aldı.

Kİşiler havalimanında bagaj teslim sırasında portakallarla uçağa biniş yapmak istediklerinde, havayolu yetkilileri belirlenen bagaj ağırlığını aştıkları için ek ücret ödemeleri gerektiğini söyledi.

Buna göre portakallar için kilogram başına 10 Çin Yuanı ( yaklaşık 11,5 TL) olacak şekilde toplam 300 Çin Yuanı (yaklaşık 340 TL) ek bagaj masrafı çıktı.

30 kilo yediler
Wang ve arkadaşlarıysa ek ücreti çok fazla bulduklarını belirterek ödemek istemediklerini söyledi.  Daha sonra grup, durumu çözmek için ilginç bir karar verdi

Dört kişi uçağa binerken 30 kilo portakal için istenen yaklaşık 340 TL’lik ücreti ödememek için portakalları yedi. Kişilerden Wang, “Bir daha portakal yemek istemiyorum” dedi

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