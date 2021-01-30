Alper Pirşen'den İrfancan açıklaması: Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Alper Pirşen, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu. Pirşen'in İrfancan'ın transferine yönelik sözleri ve Oğulcan Çağlayan eleştirisi dikkat çekti.

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Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Alper Pirşen, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. Pirşen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yerini koruyan 'İrfancan' konusuna yönelik, 'Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır' dedi.

Alper Pirşen'in açıklamaları şöyle:

"Mücadele bakımından memnunuz, belki iyi bir oyun olmadı ama buradan alınan 3 puan bizim için kritik. İrfan Can transferinin detayını Başakşehir tarafından takip edin, daha çok açıklama yapan onlar. Ben bir açıklama yapmayacağım. Galatasaray istediğini yapsın, Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır."

"Transfer piyasasına düşmeye başlayan, kontratının sonuna gelen her oyuncu taciz edilmez. Bildiğimiz o kadar şey var ki.. Hepsiyle imza atılıp, sonra beğenilmediği için alınmayanlar var."

Oğulcan eleştirisi "Oğulcan Çağlayan dosyası var, köpürdü, sessizliğe gömüldü. Öyle ya da böyle kulübünü son 6 hafta yalnız bırakmış bir oyuncu. Federasyon kurulları ceza vermiş. Dosya bir şekilde öyle öteleniyor ki... Galatasaray transferleri yetiştirdi. Oğulcan geçtiğimiz 6 haftada oynamasaydı ne olacaktı? Galatasaray transferleri yetiştirsin diye mi bekleniyor?"

"Biz hakem ile ilgili 2 kelam bir şey söylesek hafta sonu ceza alıyoruz, oyuncu (Oğulcan) sözleşmeyi feshetmiş, 1 yıl geçmiş, hala ceza alacak mı, almayacak mı? Öyle, böyle, transfer dönemi geçti. Umarım derbi öncesi falan etki altında kalıp yapmamazlık etmezler."

"Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübüyüz"

"Biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz, en çok şampiyon olan kulübüyüz. 28 tane anamızın ak sütü gibi helal şampiyonluğumuz var. Hangi camianın nasıl dominant bir lobisinin olduğu dönemde bu düzenlemenin yapıldığı belli."