Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı özet ve golleri

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet aldı. Kanarya, Rize ekibini tek golle geçti. 45+1'de Valencia'nın golü aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Rize'nin bir golü faul nedeniyle iptal edildi. Teknik direktör Marius Sumudica, bu sezonki üçüncü kırmızı kartını görürken Rizespor 87'den sonra maça 10 kişi devam etti.

Abone ol

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Kanarya'yı tek gol zirveye taşıdı. 45+1'de Valencia, yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte falsolu bir vuruş çıkardı. Önce direğe ardından kaleci Gökhan'a çarpan top ağları buldu.

Marius Sumudica 20 ve 70'te gördüğü kartlarla tribüne gönderildi. Ligin en çok kart gören teknik direktörü üçüncü kez kırmızı kart görmüş oldu. Rizespor oyuncusu Fabrico da 87'de ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Puanını 45'e çıkaran Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe otururken gözler yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisi çevrildi. Dev derbi 22'nci haftayı liderlikle tamamlayanı belirleyecek. Çaykur Rizespor ise haftayı 25 puanda kalarak kapadı.

Fenerbahçe gelecek hafta, bugün Başakşehir'e 5 gol atan Hatayspor'a konuk oluyor. Rizespor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadeleden kayda geçenler ise şu şekilde:

FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR: 1-0 (MAÇ SONUCU)

90- Maç bitti.

87- Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Fabrico, Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel'e hamlesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

78- Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı! Söderland'la verkaça giren Samudio'nun ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.

75- Gustavo'nun kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci Gökhan'da kaldı.

70- İlk yarıda hakemden sarı kart gören Marius Sumudica, sürdürdüğü itirazlar sonrası kırmızı kartla tribüne gönderildi.

65- Gol geçersiz! Rizespor'da Boldrin topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen öncesinde kaleci Altay'a faul olduğunu işaret etti.

61- Fenerbahçe'de 2 değişiklik... Fenerbahçe'de Pelkas yerini Mert Hakan'a bıraktı. Thiam'ın yerine ise oyuna yeni transfer Osayi-Samuel dahil oldu.

50- Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı! Caner'in hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Samudio'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

46- İkinci yarıya Fenerbahçe başladı. Caner'in rakip sahaya gönderdiği top taça çıktı. Rizespor topu oyuna sokuyor.

45+1 GOOOOL! Ne yaptın Valencia... İlk yarının son anlarında Kanarya yaklaşık 25 metreden frikik kazandı. Topun başına geçen Valencia, ayak içiyle falsolu bir vuruş çıkardı. Önce direk sonra kaleci Gökhan'a çarpan top ağlarla buluştu.

35- Çaykur Rizespor etkili geldi. Sağ kanattan kale önüne yapılan ortada Samudio topa dokunamadı.

34- Fenerbahçe gole yaklaştı! Samattan'nın ceza yayından şutunda savunmadan seken top kale önünde Pelkas'ın önüne düştü. Pelkas'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

30- Fenerbahçe Rize'nin kilidini açmaya çalışıyor. Sağ kanattan Ozan'ın yüksek ortasında kaleci Gökhan topu tek hamlede kontrol etti.

25- Sol kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

20- Maçta orta alanlar çok hızlı geçiliyor ancak henüz gol gelmedi. Bu dakikada Marius Sumudica, hakeme itirazı sonrası sarı kart gördü. Sumudica, Süper Lig'in en çok kart gören teknik adamı olarak biliniyor...

7- Fenerbahçe üst üste iki köşe vuruşu kazandı. İlk vuruşta kaleci Gökhan başarılı hamlede bulunurken ikincisinde Szalai'nin kafa vuruşu dışarı gidiyor.

5- Savunma arkasına atılan taç atışında top Samatta'ya gelmeden Meriah araya giriyor.

1- Maç başladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin hazırlık paslarıyla sürüyor.

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Djokovic, Boldrin, Michalak, Samudio