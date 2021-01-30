Hatayspor'dan 5 gole 3 puan! Başakşehir evinde hezimete uğradı

Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la yollarını ayırmasının ardından evinde Hatayspor karşısında hezimete uğradı. Hatayspor, bulduğu 5 golle 3 puanı hanesine yazdırdı. 5-1'lik skorla son bulan maçta Başakşehir'in tek golü Kamara'nın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Abone ol

Süper Lig’in 22’nci haftasında Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Fatih Terim Stadyumu’nda 16:00’da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Dakika 11’de Hatayspor öne geçmeyi başardı. Golü kaydeden isim Diouf oldu. Golden sonra da Başakşehir yarı sahasında etkili olan Hatayspor, penaltıdan Akintola ile farkı 2’ye çıkardı. (0-2)

Hatayspor, ilk yarıda gol olup yağdı. Maçta üçüncü gol de penaltıdan geldi. Boupendza, rahat bir penaltı vuruşuyla kaleci Mert’i avladı.

İkinci yarının başlamasıyla oyunda varlığını hissettiremeyen Başakşehir, 3 pasla kalesinde gol gördü… 57'de Diouf skoru 4-0’a getirirken kendisinin ikinci golünü kaydetti.

Hatayspor İstanbul'da gole doymadı... 68'de topla hareket halinde ceza alanına giren Boupendza, kaleci Mert'i geçip topu ağlarla buluşturdu. (0-5) Karşılaşmada Başakşehir'in hanesine yazılan tek gol Kamara'nın kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi. Karşılaşma, Hatayspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle son buldu.

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, mücadeleyi yerinde izledi. Öte yandan son şampiyon, gelecek hafta Galatasaray’a konuk oluyor. Hatayspor ise Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Mücadeleden detaylar:

57- Başakşehir dördüncü golü 3 pasta yedi… Kalecinin gönderdiği uzun topu sağ çaprazda kontrol eden Diouf, Akintola’ya pası sonrası ceza sahasına hareketlendi. Tekrar topla buluşan Diouf, takımının dördüncü kendisinin ikinci golünü buldu.

38- Başakşehir savunması, duran top sonrası topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Böylece Boupendza gol dokunuşu yaptı. Cüneyt Çakır pozisyonda Hatayspor lehine penaltı tespit etti. Geçersiz sayılan gol sonrası penaltı kullanan Hatayspor, üçüncü golü bulmuş oldu.

21- Hatayspor penaltıyla farkı 2’ye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım’ın müdahalesiyle Yusuf yerde kalınca Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren isim Akintola oldu. Mert köşeyi bildi ancak golü önleyemedi.

19- Sakatlanan Mehmet Topal, oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike’ye bıraktı.

17- Hatayspor’da Boupendza, topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına girdi. İçeri çevrilen top savunmada kalırken Hatay ekibi el beklentisinde bulundu, hakem Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

11- Hatayspor kullandığı köşe vuruşunu gole çevirdi. Diouf’un kafa vuruşunda top kaleci Mert’in dokunuşuna rağmen ağlarla buluştu.

6- Savunma arkasına sarkan Diouf’un kaleci Mert’le karşı karşıya kaldığı pozisyonda top direk dibinden dışarı çıktı.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz, Aleksic, Fernandes, Demba Ba.

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.