Ali Sunal eşi Nazlı Kurbanzade kimin kızı kaç yaşında?

Unutulmaz dev oyuncu Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal bu akşam İbo Show'un konukları arasında yerini aldı. Ekran önünde büyüyen isimlerden olan Ali Sunal 43 yaşında baba tarafından aslen Malatyalı. Ezo Sunal adında kardeşi olan Ali Sunal'ın eşi ise Nazlı Kurbanzade'dır. Ali Sunal'ın çocuğu Narin ise henüz 1.5 yaşında.

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Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en usta isimleri arasında olan Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Gözler önünde büyüyen ve babası gibi oyuncu olan Ali Sunal istanbul doğumlu fakat baba tarafından aslen Malatyalı. 43 yaşındaki Ali Sunal'ın Ezo Sunal adında kız kardeşi var. Ali Sunal'ın eşi ise Nazlı Kurbanzade'dır. Ali Sunal'ın çocuğu Narin ise henüz 1.5 yaşında.

Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Gül Sunal, Babası Kemal Sunal’dır. Aslen Malatya’lıdır. Kız kardeşi Ezo Sunal'da tiyatrocudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldı ve 1999 yılında mezun oldu.

Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Ali Sunal, 22 Temmuz 2011 tarihinde Gökçe Bahadır ile evlendi. 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı.

Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır. “Güldür Güldür” adlı televizyon şovunda Çağlar Çorumlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Ali Sunal, 23 Mart 2018 tarihinde avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi.

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2001 - Koltuk Sevdası (TV Dizisi)

Oyuncu :

2016 - Dedemin Fişi (Baba-Almancı) (Sinema Filmi)

2015 - Yusuf Yusuf (Kaptan Yusuf) (Sinema Filmi)

2015 - Hayat Öpücüğü (Metin) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin (Komiser Murat) (TV Dizisi)

2013 - BKM Güldür Güldür (Aziz Güngör Esen) (TV Dizisi)

2012 - İnsanlar Alemi (Aziz Güngör Esen) (TV Dizisi)

2011 - Huzurum Kalmadı (Yemlihan) (TV Dizisi)

2011 - 5'er Beşer (Aziz Güngör Esen) (TV Dizisi)

2010 - Yaprak Dökümü 5. Sezon (Serhat ) (TV Dizisi)

2008 - Sıfır Noktası (Ozan) (TV Filmi)

2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Çetin Turucu) (TV Dizisi)

2008 - Komedi Dükkanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 - Sana Mecburum (Berat) (TV Dizisi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Konuk Oyuncu - Sivil Polis ) (Sinema Filmi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Erhan) (Sinema Filmi)

2005 - Kanlı Düğün (Orhan) (TV Dizisi)

2005 - Banka (Sinema Filmi)

2004 - Sayın Bakanım (Cömert) (TV Dizisi)

2003 - Okul (Matematik Hocası Alparslan) (Sinema Filmi)

2002 - 2003 - En Son Babalar Duyar (Mustafa ) (TV Dizisi)

2000 - Fosforlu Cevriye (Sivil Polis) (TV Filmi)

1999 - Propaganda (Mahmut) (Sinema Filmi)

1997 - Şaban ile Şirin (TV Dizisi)

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Bora) (Sinema Filmi)

Yapım Tasarım :

2015 - Hayat Öpücüğü (Yapım Tasarım) (Sinema Filmi)