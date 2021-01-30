BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  SPOR

Yunus Mallı Trabzon'a ayak bastı!

Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Yunus Mallı, kente ayak bastı. Yunus'un burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

Abone ol

Bordo-mavili kulüp, görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirdiği Yunus Mallı'yı Trabzon'a getirdi. İlk olarak Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, buradan da Trabzon'a ayak bastı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında kentte gelen Yunus Mallı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Oyuncu buradan konaklayacağı Otel’e geçti.

“Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”
Yunus, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trabzon’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Burada halletmemiz gereken bazı işlemler daha var. Kulüp gereken açıklamaları yapacaktır. Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum ve hissediyorum. Bu beni mutlu ediyor. Abdullah Avcı ile buraya gelmeden önce iyi bir diyaloğumuz oldu” ifadelerini kullandı.

Mallı'nın, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Süper Lig maçı özet ve golleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' skandalına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CDU genel başkanıyla telefonda görüştü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (30 Ocak 2021)
Irak'ta korkutan patlama: 20'den fazla kişi yaralandı
Bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı yediler
Ali Sunal eşi Nazlı Kurbanzade kimin kızı kaç yaşında?
Vladimir Putin ve İlham Aliyev'den Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ne dair görüşme
Bülent Serttaş eşi Selvi Serttaş kimdir kaç yaşında?
ABD'de kongre baskınındaki isyancılara bağış yapmıştı! Otel odasında İntihar etti
Yorumlar