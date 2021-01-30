Yunus Mallı Trabzon'a ayak bastı!

Trabzonspor'un transferde anlaşmaya vardığı Yunus Mallı, kente ayak bastı. Yunus'un burada sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

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Bordo-mavili kulüp, görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirdiği Yunus Mallı'yı Trabzon'a getirdi. İlk olarak Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, buradan da Trabzon'a ayak bastı.

Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında kentte gelen Yunus Mallı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Oyuncu buradan konaklayacağı Otel’e geçti.

“Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum”

Yunus, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Trabzon’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Burada halletmemiz gereken bazı işlemler daha var. Kulüp gereken açıklamaları yapacaktır. Olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum ve hissediyorum. Bu beni mutlu ediyor. Abdullah Avcı ile buraya gelmeden önce iyi bir diyaloğumuz oldu” ifadelerini kullandı.