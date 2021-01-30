Başakşehir Hatayspor'a kaybetti Boupendza harekatı başlattı!

Medipol Başakşehirli yöneticiler, bugün 5-1'lik skorla Hatayspor'un kazandığı maçta 2 gol kaydeden Boupendza için maçın ardından teklif yaptı.

Abone ol

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala Başakşehir cephesinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler, bugün 5-1 yenildikleri Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza'ya talip oldu.

Ligde 19 maçta 15 gole ulaşan başarılı oyuncu için müsabakanın ardından Hataysporlu yetkililere sözlü teklifte bulunan Başakşehir yönetimi, 6 milyon Euro+2 oyuncu verdi.

Hatayspor ise, Gabonlu futbolcu için 10 milyon Euro talep etti.