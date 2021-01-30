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Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı: Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kadrosuna kattığı açıklanmasının ardından tecrübeli forvetten bir paylaşım geldi.

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Beşiktaş, Cenk Tosun transferinde mutlu sona ulaştı. Milli oyuncu, siyah-beyazlılara geri dönmesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cenk'in paylaşımında "Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız Beşiktaş?" ifadeleri yer aldı.

Cenk Tosun'un kısa süre içerisinde özel uçakla İstanbul'a gelmesi beklenirken Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekibine kiralama bedeli ödemeyeceği söylenmişti.

İşte Cenk Tosun'un paylaşımı:

Everton menajeri Carlo Ancelotti daha önce transferle ilgili ''Cenk Tosun'un transfer durumu hakkında yeni bir şey söyleyemem. Onunla transfer konusunda konuşmadım. Kendisi hala takımın bir parçası.'' sözlerini kullanmıştı.

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