Aksaray'da bulundu! Toprağın altında esrarengiz gömü ekipleri harekete geçirdi

Olay, Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta bulunan 4 katlı Hacı Mevlüt Soğukpınar Apartmanının bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanının bahçesinde oluşan toprak kabarmasını fark eden apartman sakinlerinden Hacer Bozkurt (61), bahçede ot olmayan ve kabarık olan bölgeden şüphelenerek oğulları İbrahim Bozkurt (30) ve Hasan Bozkurt'a (26) haber verdi.