Aksaray'da bulundu! Toprağın altında esrarengiz gömü ekipleri harekete geçirdi
AKSARAY'da apartman sakinleri tarafından toprağın kabarık olmasıyla fark edilen olayda AFAD ekipleri harekete geçti.
Olay, Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta bulunan 4 katlı Hacı Mevlüt Soğukpınar Apartmanının bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanının bahçesinde oluşan toprak kabarmasını fark eden apartman sakinlerinden Hacer Bozkurt (61), bahçede ot olmayan ve kabarık olan bölgeden şüphelenerek oğulları İbrahim Bozkurt (30) ve Hasan Bozkurt'a (26) haber verdi.
Annelerinin şüphesi üzerine bahçede kürekle kazı yapan ağabey ve kardeş toprağı belli bir süre kazdıktan sonra içerisindeki ne olduğunu bilmedikleri sıvı dolu su şişeleri ile karşılaştı.
Şaşkına dönen abi kardeş ilginç olaydan şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve AFAD’a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi.