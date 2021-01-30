Samsun'da 5 milyon TL teklif ettiler o vermedi! 'Kale' yaptı koronadan korunuyor

Hayalini kurup, yaptığı kaleyi almak isteyenlerin de olduğunu ifade eden Emrullah Kaya, “Çocukluğumdan beri yamacın başında küçük bir kulübem olsun diye çok istemiştim. Askerliğimi de komando olarak yapmıştım. Oradaki dağlarda aldığım haz da aklımda kalmıştı. " dedi.