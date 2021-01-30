Samsun'da 5 milyon TL teklif ettiler o vermedi! 'Kale' yaptı koronadan korunuyor
SAMSUN'da eski komando, 'kale' görünümünde yaptığı ev sayesinde koronavirüsten korunuyor.
51 yaşındaki Emrullah Kaya, askerliğini komando olarak yaptı. Askerliğinin büyük bir bölümü dağlarda geçen Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üst bölgesine de benzeyen bir kale yaptı.
800 metre karelik bir arsa üzerine inşa edilen kalenin yapımı 7 sene sürdü.
Maliyeti yaklaşık 3 milyon tutan yerin görünümü kaleye benzemesinden dolayı insanların ilgisini çekerken, Kaya, şehirden uzakta olan bu kalede koronavirüsten uzak bir hayat sürüyor.
Hayalini kurup, yaptığı kaleyi almak isteyenlerin de olduğunu ifade eden Emrullah Kaya, “Çocukluğumdan beri yamacın başında küçük bir kulübem olsun diye çok istemiştim. Askerliğimi de komando olarak yapmıştım. Oradaki dağlarda aldığım haz da aklımda kalmıştı. " dedi.