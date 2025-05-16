Dünyanın gözü İstanbul'da! Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri başladı

Yürüttüğü güvenilir dış politikası ile krizlerin çözümünde öncü rol üstlenen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Türk, ABD'li ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İstanbul'daki müzakerelerde, Rusya ve Ukrayna heyeti, barışın şartlarını görüşecek.

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İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta teklif ettiği İstanbul'da barış masası bugün yeniden kuruldu. Dün yapılması beklenen görüşmeler, iki tarafın da birbirini suçlamasıyla gerçekleşemedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi fakat Rus lider Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle İstanbul'a geçmeyeceğini belirtti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelere Rus ve Ukrayna heyetleri katıldı. Ayrıca ABD, Ukrayna, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında üçlü görüşmelerinin ilki başladı.

İSTANBUL'DA RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Mayıs'ta teklif ettiği İstanbul'da barış masası bugün yeniden kuruldu. Dün yapılması beklenen görüşmeler, iki tarafın da birbirini suçlamasıyla gerçekleşemedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya geldi fakat Rus lider Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmemesi nedeniyle İstanbul'a geçmeyeceğini belirtti. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek görüşmelere Rus ve Ukrayna heyetleri katıldı. Ayrıca ABD, Ukrayna, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Türkiye arasında üçlü görüşmelerinin ilki başladı.

TÜRKİYE-ABD-UKRAYNA ÜÇLÜ ZİRVESİ BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, Türkiye - ABD - Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı. ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg'un bulunduğu belirtildi. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın görüşmeye katıldığı kaydedildi.

NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yorumunda "Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin'in üzerinde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise üst düzey Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da ABD temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Fransız, İngiliz ve Alman yetkililerle görüştüğü bilgisi verildi.