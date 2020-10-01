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Dünya giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak

TÜRKİYE'de de bulunan İsveçli giyim şirketi H&M, koronavirüs nedeniyle online alışverişe talebin artması sonrası yüzlerce mağazasını kapatma kararı verdi.

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Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek karında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada koronavirüs krizinin çevirim içi alışverişe olan talebi arttırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı söylendi.

H&M, online alışveriş rekabetine daha çok uyum sağlamaya başladığından son birkaç yıldır bazı mağazalarını zaten kapatıyordu. Perakende şirketi bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020'ye oranla daha az olacağını belirtti. Şirket ayrıca, satışların eylül ayında virüsün etkisiyle iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

"En kötü dönem geride kaldı"

Açıklamada bulunan şirket yetkilisi Helena Helmersson, "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin geride kaldığına inanıyoruz ve krizden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Karın yaklaşık 2 milyar krona ulaşacağı belirtilmişti

H&M, beklenenden daha hızlı toparlandığı için maliyet kesintilerinin de yardımıyla karın yaklaşık 2 milyar krona ulaşacağını belirtmişti. Mart-mayıs çeyreğinde, salgın H&M'in satışlarını yarı yarıya düşürmüştü ve bu durum şirketi on yıllardır ilk kez büyük bir zarara itmişti.

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