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Rangers - Galatasaray maçını hangi kanal şifresiz veriyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında bugün deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Kritik maçı hangi kanalın şifresiz vereceği merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında bugün deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Sahadan galip ayrılan takım UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. 

Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda bugün oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayımlanacak.

Kazanan taraf gruplara kalacak
Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Muhtemel 11
Arda Turan, Saracchi, Muslera ve Emre Akbaba'dan yoksun olan Galatasaray'ın sahaya Fatih; Omar, Luyindama, Marcao, Linnes; Taylan; Belhanda, Etebo, Emre Kılınç, Babel ve Diagne ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Arda Turan forma giyemeyecek
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak.

Karşılaşma öncesinde uygulanan standart Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.

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