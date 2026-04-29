Dünya devi Osimhen'de ısrarcı! Teklife Galatasaray'dan sürpriz yanıt

Barcelona’nın Victor Osimhen için 100 milyon Euro'nun üzerinde teklif sunduğu ancak Galatasaray’ın 150 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri devreye girmeye devam ediyor. Nijeryalı futbolcu için bu kez Barcelona’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

BARCELONA'DAN 100 MİLYONU GEÇEN TEKLİF

A Spor’un haberine göre Barcelona, Victor Osimhen için henüz resmi aşamaya geçmeyen ancak 100 milyon euronun üzerinde olduğu belirtilen bir teklif sundu. Bu gelişme, transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY EN AZ 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklif karşısında geri adım atmadığı öğrenildi. Galatasaray’ın Osimhen için belirlediği bonservis bedelinin 150 milyon euro olduğu ifade edildi.

İki kulüp arasındaki temasların önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken, Osimhen’in geleceği transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

