Kılıçdaroğlu'na "kılıç artığı" demişti: Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mine Kırıkkanat hakkında, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 'Kılıç artığı' ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik kullanılan ifadelerin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında değerlendirilebileceği gerekçesiyle açıldığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, 29 Nisan 2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, Kırıkkanat’ın X platformundaki bir paylaşımı alıntılayarak "kripto kılıç artığı" ifadesini kullandığının tespit edildiği belirtildi. Bu paylaşımın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında değerlendirildiği ve bu nedenle soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

KIRIKKANAT ÖZÜR DİLEDİ

Söz konusu paylaşımın ardından kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine Mine Kırıkkanat, Alevi vatandaşlardan özür dilediğini belirterek ifadeyi bilgisizlik sonucu kullandığını açıkladı. Tepkilerin sürmesi üzerine yazılarına ara verdiğini duyuran Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geri çekildiğini ifade etti.

Öte yandan Kırıkkanat, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve söz konusu ifadeler nedeniyle özür dilediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği yaklaşım için teşekkür eden Kırıkkanat, kamuoyuna saygılarını iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var
RTÜK ve MGK’dan televizyon içeriklerine sıkı denetim
RTÜK ve MGK’dan televizyon içeriklerine sıkı denetim
Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılışını anlattı: Uygur paylaşımı sonrası geldi
Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılışını anlattı: Uygur paylaşımı sonrası geldi
Optimar anketinde son tablo: Mart 2026’da dengeler nasıl şekillendi?
Optimar anketinde son tablo: Mart 2026’da dengeler nasıl şekillendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
İran savaşında önümüzdeki bir kaç gün çok önemli! Hakan Fidan söyledi
İran savaşında önümüzdeki bir kaç gün çok önemli! Hakan Fidan söyledi
Rusya'dan OPEC kararı! Tamam mı devam mı?
Rusya'dan OPEC kararı! Tamam mı devam mı?
İstanbul'da bir iş yerine zarf içerisinde bıraktılar
İstanbul'da bir iş yerine zarf içerisinde bıraktılar
Milli Savunma Bakanlığında "Savunma Sanayi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
Milli Savunma Bakanlığında "Savunma Sanayi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Genç avukat hayatını kaybetti
Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Genç avukat hayatını kaybetti
Gemi kaldıran zincir üretiyordu! 84 yıllık şirket konkordato talep etti
Gemi kaldıran zincir üretiyordu! 84 yıllık şirket konkordato talep etti
Almanya'da İsrail tezgahı patladı saldırganlar mağdurun arkadaşı çıktı
Almanya'da İsrail tezgahı patladı saldırganlar mağdurun arkadaşı çıktı