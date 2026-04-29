İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde freni arızalanan tırın karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu 10 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 polisimiz şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı.

TIR, 10 ARACA ÇARPTI

Kaza, saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen ve aralarında bir görevli polis aracının da bulunduğu 10 araca çarptı.

1 POLİSİMİZ ŞEHİT, 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde olay yerinde tır sürücüsü ile 1 kişi hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından Serkan Hızlı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan 1'i ağır polis memuru toplam 5 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

RTÜK ve MGK’dan televizyon içeriklerine sıkı denetim
Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılışını anlattı: Uygur paylaşımı sonrası geldi
Optimar anketinde son tablo: Mart 2026’da dengeler nasıl şekillendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
İran savaşında önümüzdeki bir kaç gün çok önemli! Hakan Fidan söyledi
Rusya'dan OPEC kararı! Tamam mı devam mı?
İstanbul'da bir iş yerine zarf içerisinde bıraktılar
Milli Savunma Bakanlığında "Savunma Sanayi Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Genç avukat hayatını kaybetti
Gemi kaldıran zincir üretiyordu! 84 yıllık şirket konkordato talep etti
Almanya'da İsrail tezgahı patladı saldırganlar mağdurun arkadaşı çıktı
İmzalar her an atılabilir! İşte Tedesco'nun yeni takımı