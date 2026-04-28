Tedesco kararı sonrası Galatasaray’dan olay paylaşım

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi'nin görevine son verildiği açıklandı. Tedesco'nun ayrılığının ardından Galatasaray, Okan Buruk'un fotoğrafıyla destek paylaşımı yaptı.
TEDESCO'NUN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Toplantı sonrası yapılan açıklamayla teknik direktör Domenico Tedesco, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi’nin görevine son verildi.
GALATASARAY'DAN OKAN BURUK PAYLAŞIMI
Tedesco’nun görevine son verilmesi sonrası Galatasaray’dan Okan Buruk paylaşımı geldi. Okan Buruk’un fotoğrafı paylaşılarak, “Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk! #200” paylaşımı yapıldı.