TAV Havalimanları 19 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları yılın ilk çeyreğinde 19 milyon yolcuya hizmet vererek, 361 milyon euro konsolide ciro elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları yılın ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, TAV Havalimanları işlettiği havalimanlarında dış hatlarda 10,4 milyon, iç hatlarda 8,6 milyon olmak üzere toplam 19 milyon yolcu ağırladı.

Şirketin, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarken, konsolide cirosu 361 milyon euro oldu.