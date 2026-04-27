Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi final etabı 3'üncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri; 25-22, 25-13 ve 25-19 tamamlandı.

BAKAN BAK EFELER LİGİ ŞAMPİYONU ZİRAAT BANKKART’I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Efeler Ligi 2025 – 2026 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta takımlarının karşılaştığı Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek Voleybol Efeler Ligi 2025 – 2026 sezonu şampiyonu olan Ziraat Bankkart’ı kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta’yı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”