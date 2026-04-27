BIST 14.594
DOLAR 45,02
EURO 52,82
ALTIN 6.772,44
HABER /  GÜNCEL

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu

Efeler Ligi 2025-2026 sezonu final etabı 3. maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Abone ol

Ziraat Bankkart, SMS Grup Efeler Ligi final etabı 3'üncü maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri; 25-22, 25-13 ve 25-19 tamamlandı.

BAKAN BAK EFELER LİGİ ŞAMPİYONU ZİRAAT BANKKART’I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Efeler Ligi 2025 – 2026 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta takımlarının karşılaştığı Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisinde rakibini yenerek Voleybol Efeler Ligi 2025 – 2026 sezonu şampiyonu olan Ziraat Bankkart’ı kutluyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta’yı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!
Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında fırsat tepti
Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında fırsat tepti
ABD'den Netanyahu'yu çıldırtacak açıklama: Gazze'de soykırıma yol açtı
ABD'den Netanyahu'yu çıldırtacak açıklama: Gazze'de soykırıma yol açtı
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
Akın Gürlek: 27 Nisan E-muhtırası, millet iradesine açık bir müdahale girişimiydi
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor