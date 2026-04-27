Hürmüz Boğazı gerilimi tırmanıyor! Marco Rubio: Bunu tolere edemeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hürmüz Boğazı'na İranlıların, uluslararası bir su yolunu kimin kullanacağına ve kullanmak için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğine karar verdiği bir sistem normalleştirilemez, bunu tolere edemeyiz." dedi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılamayan ikinci tur müzakerelerin ardından gelinen son durumu değerlendirdi.

'İRANLILAR CİDDİLER'

Rubio, İran'ın, ABD ile bir anlaşma yapmaktan başka şansı olmadığını savunarak, Tahran'daki liderlerin çoğunun "aşırılıkçı" isimler olduğunu ancak bu kişilerin ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için adım atmak zorunda olduklarını gördüğünü dile getirdi.

"İranlılar bence içinde bulundukları bu karmaşadan kurtulma konusunda ciddiler." değerlendirmesini yapan ABD'li Bakan, müzakere sürecinin devamının halen mümkün olduğuna işaret etti.

Rubio, İran'daki ekonomik sorunlara işaret ederek, "İran'ın bu çatışmanın başlamasından önce yaşadığı tüm sorunlar hala devam ediyor ve bunların çoğu daha da kötüleşti." dedi.

Yapılacak herhangi bir anlaşmanın, İran'ın nükleer silaha doğru ilerlemesini kesin olarak engelleyeceğinden emin olmak istediklerini ifade eden Rubio, Tahran yönetiminin bu tür bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini savundu. 

'İRAN SİZİ HAVAYA UÇURURUZ YA DA BİZE ÖDEME YAPARSINIZ DİYOR'

Hürmüz Boğazı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rubio, İran'ın Boğaz'ın açık olduğu yönündeki açıklamasına, "Boğazlar açık, tabii koordinasyon kurup bizim iznimizi alırsanız, aksi takdirde sizi havaya uçururuz ya da bize ödeme yaparsınız, diyorlar. Bu, boğazları açmak değildir." şeklinde tepki gösterdi.

'BUNU TOLERE EDEMEYİZ'

Rubio, Hürmüz Boğazı'nın "uluslararası su yolu" olduğunu vurguladı. Bu konuda İran'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Boğaz'ı kapattığını savunan Rubio, "İranlıların, uluslararası bir su yolunu kimin kullanacağına ve kullanmak için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğine karar verdiği bir sistem normalleştirilemez, bunu tolere edemeyiz." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Katar’da, ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü
Katar’da, ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü
Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı
Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı