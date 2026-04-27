BIST 14.594
DOLAR 45,02
EURO 52,82
ALTIN 6.772,44
HABER /  DÜNYA

Katar’da, ABD’ye ait El-Udeyd Üssü’ne askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü

Katar’daki ABD’ye ait El-Udeyd Üssü'ne C-130 askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü.

Abone ol

İran ile ABD arasındaki ateşkes süreci devam ederken, ABD Körfez ülkelerindeki bazı üslerine yoğun askeri sevkiyat yapıyor.

Flightradar24 verilerine göre ABD’nin 27 Nisan tarihinde yaptığı sevkiyatlar Körfez ülkelerinden Katar ve BAE’deki askeri üslere yapıldı.

Katar’ın başkenti Doha’ya yakın bir konumda bulunan ABD’ye ait El Udeyd Üssü'ne C-130 askeri sevkiyat uçaklarının indiği görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan ara buluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

ABD'nin Katar'daki üssü El Udeyd
Doha'nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor.

Buradan, Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor. Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere bölgedeki birçok hava harekatı bu üsten idare ediliyor.

El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçlarının bulunduğu, toplamda yaklaşık 100 hava aracının konuşlandığı biliniyor.

El-Udeyd Üssü'nde yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli görev yapıyor.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ve İran savaşı öncesi askeri üste bulunan askeri personelin önemli bölümü güvenlik amaçlı tahliye edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı
Trump, İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir Adam Yaratmak filminin galasına katıldı
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu
Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile puanları paylaştı
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
Putin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti
AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
AK Parti eski milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın hayatını kaybetti
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim hakkında karar...
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Ankara'nın Ayaş Kaymakamı'ndan CHP'li vekile "Kes lan" çıkışı
Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!
Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı: E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına!
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor
Yunan basını yazdı: Atina yönetimi Türkiye'ye karşı yalnız kalmaktan korkuyor