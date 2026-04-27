Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

'' Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.

Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır.

Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Yardımcı Antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır.''

Fenerbahçe, sezon başında Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Domenico Tedesco'yu göreve getirmiş ve 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı-lacivertli ekiple 45 maça çıkan Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Kulüp tarihindeki ikinci İtalyan olmuştu

Tedesco, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci İtalyan çalıştırıcı olarak kayıtlara geçmişti.

1999-2000 sezonunda takımı yöneten Çek asıllı İtalyan çalıştırıcı Zdenek Zeman, kulüp tarihindeki ilk İtalyan teknik adamdı. Zeman, takımın başında 10 lig maçına çıkarken, sarı-lacivertlilerde en kısa süre görev yapan antrenörlerden birisi oldu.

Fenerbahçe, 1998-1999 sezonu öncesinde İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi de İstanbul'a getirmiş ancak daha sonra anlaşma sağlanamamıştı.

Domenico Tedesco aynı zamanda Fenerbahçe'nin 42. yabancı çalıştırıcısı olurken kulüp tarihinin 79. teknik direktörü olarak da kayıtlara geçmişti.

Tedesco ayrıca Ali Koç yönetimindeki 6. yabancı çalıştırıcıydı. Sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık döneminde Koç, yabancı teknik adam olarak Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda), Vitor Pereira (Portekiz), Jorge Jesus (Portekiz) ve Jose Mourinho'dan (Portekiz) yana tercih kullanmıştı.